Bisceglie, donna morta durante il trasporto in ospedale: programmata l'autopsia

Si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia, disposta come atto d'ufficio dalla Asl Bt, sul corpo della donna 37enne di Trani morta l'altra mattina durante il trasporto in ambulanza al Pronto soccorso di Bisceglie. La paziente, incinta di tre mesi, era entrata nella struttura già in arresto cardiaco e a nulla sono valse le ripetute manovre del personale medico ed infermieristico per rianimarla. L'esame autoptico sarà svolto a cura dell'Istituto di medicina legale di Foggia. La donna, insegnante di scuola primaria, lascia il marito ed un figlio di pochi anni.

© Riproduzione riservata