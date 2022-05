Tamponamento a catena a Barletta, tre feriti in ospedale

Un tamponamento che ha coinvolto almeno tre veicoli si è verificato nella prima mattinata di oggi, venerdì 6 maggio, sulla vecchia strada statale 16 fra Barletta e Trani, in direzione di quest'ultima.

Tre persone sono rimaste ferite e trasportate dal 118 all'ospedale Dimiccoli, di Barletta, in condizioni comunque non gravi.

La causa del sinistro potrebbe essere legata all'asfalto reso viscido dalla pioggia. La Polizia locale di Barletta ha chiuso il tratto alla circolazione per consentire soccorsi, rilievi e rimozione dei mezzi incidentati.

© Riproduzione riservata