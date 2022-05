Andria, l'interramento dei binari della linea Bari Nord ad un punto di svolta

Ad Andria l'interramento dei binari della linea Bari Nord gestita da Ferrotramviaria è giunto al momento più importante: infatti, da ieri, è chiuso il passaggio a livello di via Gramsci (per tutti via Trani), che ha sempre rappresentato il motivo di maggiore criticità per il traffico in entrata e uscita dalla città.

L'intervento si sarebbe dovuto realizzare lo scorso 29 aprile, ma è stato rinviato di qualche giorno per qualche complicazione tempestivamente risolta. Lo snodo principale della viabilità sì spostato tra via XXIV Maggio e via Bruno Buozzi, mentre i pedoni potranno utilizzare un varco fra la nuova rotatoria e l'ex passaggio a livello di viale Gramsci. La soppressione de vecchi passaggi a livello avverrà anche in via Barletta, mentre in via Bisceglie ci sarà un ulteriore abbassamento della quota stradale, con allargamento della sede e sostituzione del vecchio ponte ferroviario.

© Riproduzione riservata