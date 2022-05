Stupefacenti davanti alle scuole, sequestri della Polizia Locale a Foggia grazie al cane antidroga Elliot

Sequestro di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale in esecuzione dell’attività progettuale di cui al Protocollo d’intesa tra la Prefettura-Utg ed il Comune di Foggia. Proseguono le attività di prevenzione nelle scuole superiori di Foggia per contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il sequestro di sostanza stupefacente dello scorso aprile, durante la giornata gli agenti della Polizia Locale di Foggia, grazie al fiuto del cane antidroga Elliot, hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente la sostanza stupefacente, occultata sotto un cumulo di materiale di risulta, nei pressi di un complesso scolastico. Il quantitativo di droga, probabilmente abbandonato da qualcuno intimorito dalla presenza della Polizia Locale, è stato immediatamente sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata