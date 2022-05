L’associazione “Il cuore Foggia” dona una libreria all’Ufficio di Igiene Pubblica di Lucera

L’associazione “Il cuore Foggia” ha donato una libreria all’Ufficio di Igiene Pubblica di Lucera. Bianca, decorata con immagini di astronavi, pianeti, orsetti e scimmiette, la libreria è stata collocata nella sala d’attesa dell’ufficio vaccinale. Nei prossimi giorni sarà arricchita di libri e giochi destinati ai bambini per distrarli e allietarli, nell’attesa di ricevere il vaccino.

Presenti alla consegna il Direttore Generale della Asl Foggia Vito Piazzolla, la presidente dell’associazione di volontariato Jole Figurella, l’assessore Alfonso Trivisonne, delegato dall’amministrazione comunale di Lucera.

“Oggi siamo qui – ha dichiarato il direttore generale Piazzolla – per inaugurare questa libreria per bambini che sarà operativa a breve. È un momento importante, tra segni e simboli, legati all’umanizzazione delle nostre strutture, degli ambienti dove vengono garantite le prestazioni. È un percorso avviato da tempo nelle sedi della Asl Foggia e che intendiamo continuare per rendere i nostri servizi sempre più caldi, adatti e consoni ad accogliere le persone, in particolare le bambine e i bambini”.

