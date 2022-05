Carapelle, non poteva uscire da casa con la sedia a rotelle: un benefattore risolve il problema

Potrà uscire, adesso. Giocare nel cortile dove da mesi non poteva andare. E' successo a Carapelle, in provincia di Foggia, dove una ragazza disabile non poteva uscire da casa sua a causa delle problematiche legate alla pedana elettrica per disabili. Si era trasferita un una delle palazzine di edilizia residenziale pubblica di Via Orchidea a Carapelle, ma la sua carrozzina era troppo ingombrante per poter superare l'uscio della palazzina.

L'allarme lanciato sui social e in poco tempo un benefattore, rimasto rigorosamente anonimo, gli ha risolto il problema. Adesso la giovane di 27 anni potrà finalmente raggiungere il suo giardino. Da troppo tempo udiva i ragazzi giocare davanti al cortile, ma non poteva raggiungerli a causa di questo impedimento. Ora non sarà più impossibile uscire da casa.

