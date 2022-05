Trani, spruzza sostanza urticante davanti al dehor

È passato con apparente indifferenza davanti al dehor presso cui si stavano intrattenendo numerosi clienti del locale e ha spruzzato, senza farsi accorgere di nulla, una sostanza urticante per poi allontanarsi senza lasciare traccia. È accaduto ieri sera a Trani, intorno alle 23, in via Ognissanti.

L'effetto del gesto sconsiderato, si è avvertito da lì a poco quando tutti i presenti hanno cominciato ad avvertire disturbi perfettamente riconducibili alle conseguenze del rilascio nell’aria di uno spray al peperoncino, fra occhi rossi e prurito sulla pelle.

Oggettivo, dunque, associare il fenomeno collettivo alla mano di un ignoto soggetto, e per fortuna le conseguenze si sono limitate ad un disturbo passeggero poiché nessuno ha avuto la necessità di recarsi al pronto soccorso. Non ci sono elementi per risalire all'autore del malsano gesto.

