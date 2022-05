Coronavirus in Puglia, 3.101 nuovi positivi e 10 vittime

Il 15,4% dei 20.136 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 3.101 nuovi malati Covid, la gran parte dei quali registrati in provincia di Bari, dove si contano 1.179 malati in più rispetto a ieri. Seguono per nuove positività rilevate le province di Lecce con 574 casi, Taranto con 487, Foggia con 334, Brindisi con 321 e Bat con 170. Altri 27 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 9 non è nota la provincia di residenza.

Gli attualmente positivi sono 98.484, di cui 545 ricoverati in area non critica (9 in più rispetto a ieri) e 25 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 10, che fanno salire a 8.319 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono stati 1.079.385 a fronte di 10.633.718 test eseguiti, 972.582 sono le persone guarite.

