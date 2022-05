Tribunale di Bari, omicidio Palmitessa: condannato a 20 anni Francesco Valentino

Il giudice del Tribunale di Bari, Annachiara Mastrorilli, al termine del rito abbreviato, ha condannato Francesco Valentino, 51 anni, di Margherita di Savoia, con precedenti, a 20 anni di reclusione per l'omicidio di Antonio Palmitessa, 24 anni di Trinitapoli anche con lui già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio avvenne la sera del 20 aprile 2021 in piazza Libertà, a Margherita di Savoia, ed in breve tempo i Carabinieri di Trani individuarono il responsabile e ne localizzarono il nascondiglio a Barletta in casa di un complice, Raffaele Corcella.

A carico di Valentino la pubblica accusa aveva chiesto 30 anni di reclusione con l'aggravante mafiosa, che il giudice però non ha riconosciuto.

L'autore dell'omicidio, difeso dagli avvocati Vincenzo Desiderio e Stefano De Feo, dovrà risarcire il danno nei confronti delle parti civili, che si sono costituite nel procedimento, con 10.000 euro ciascuna, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per Corcella che però dovrà limitarsi al solo pagamento delle spese processuali e non al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

L'omicidio si ritiene sia avvenuto nell'ambito di un regolamento di conti fra sodalizi rivali. Palmitessa fu ferito da due colpi di pistola calibro 6,35 e morì poco dopo nell'ospedale di Andria.

© Riproduzione riservata