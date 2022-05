Scheletro umano trovato su una spiaggia nel Foggiano

Uno scheletro umano è stato trovato stamattina sulla spiaggia di San Menaio, in provincia di Foggia. Sul posto, dopo l’allarme di un passante, sono giunti i militari della Guardia costiera e i carabinieri. Stando ad indiscrezioni, il corpo aveva ancora qualche brandello di un pantalone nella parte inferiore mentre, nella parte superiore, era senza indumenti. Da una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un uomo. Il medico legale lavora per cercare di identificare la vittima e le cause del decesso.

Accertamenti sono in corso per verificare se si tratti del pescatore amatoriale di 70 anni di cui si sono perse le tracce un mese fa mentre stava pescando.

