Inaugurato l'Ospedale di Comunità di San Nicandro Garganico. Previsti altri cinque

Sono riprese le attività dell’Ospedale di Comunità di San Nicandro Garganico. La struttura è stata intitolata a Costantino Ciavarella, medico sannicandrese di medicina generale e sindaco di San Nicandro Garganico, scomparso nel gennaio 2021 dopo aver contratto il Covid 19. Tante le personalità presenti che hanno sottolineato come l’Ospedale di Comunità costituisce un tassello importante della rete dei servizi territoriali per la continuità delle cure e la presa in carico dei pazienti, soprattutto fragili.

Recentemente ristrutturato per rispondere agli standard previsti, l’Ospedale di Comunità di San Nicandro Garganico dispone di 20 posti letto, destinati a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, di assistenza o sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabili, per varie ragioni, a domicilio. Intanto il direttore generale dell'Asl Foggia, Vito Piazzolla, ha annunciato la prossima apertura di altri cinque centri nel foggiano

