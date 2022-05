Giovinazzo, incidente per due carabinieri durante un inseguimento: lievemente feriti

Due carabinieri in servizio a Giovinazzo, nel Barese, sono rimasti feriti in modo non grave in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante un inseguimento. I due militari, mentre inseguivano un'auto che non si è fermata all'alt, ad un incrocio si sono scontrati con un mezzo agricolo, riportando lievi contusioni. "Hanno avuto danni fisici ma non corrono rischi gravi e questo ci conforta tantissimo - dichiara il sindaco Tommaso Depalma - . Ho pregato il comandante Filannino e il capitano Iovene di portare ai due militari il nostro caloroso abbraccio e l'augurio di rivederci presto a Giovinazzo. Quanto accaduto stamattina è la dimostrazione che il territorio è presidiato e che le forze dell'ordine sono sul pezzo. Ai malviventi non può sempre andar bene come stamattina e prima o poi avranno la peggio. Ai nostri carabinieri, il sentito ringraziamento per la loro abnegazione e vicinanza".

© Riproduzione riservata