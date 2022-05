Desiréè nasce in ambulanza, parto complicato con lieto fine a San Marco in Lamis

È nata stanotte in ambulanza la piccola Desirée ed è nata in ambulanza grazie alla professionalità di infermieri, medico e soccorritori. È accaduto a San Marco in Lamis in provincia di Foggia, dove una partoriente a termine, A.V., ha dato alla luce una splendida bambina. Favoloso e repentino l’intervento degli uomini del servizio 118 dell’ospedale "Umberto I" del posto.

Gli eroi si chiamano Salvatore Ritrovato (medico), Aldo Di Carlo (infermiere), Laura Ricciardi (soccorritrice) e Leo Cassano (autista-soccorritore). Mamma e neonata sono state ricoverate presso Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. Stanno entrambi in ottima forma. Ai 4 protagonisti sono giunti subito i complimenti delle dirigenze degli Ospedali Riuniti, della ASL di Foggia e di Sanitaservice.

© Riproduzione riservata