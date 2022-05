Auto travolge un cinghiale sulla Provinciale 40: è l'ennesimo caso in zona garganica

Tremendo impatto tra un auto e un grosso cinghiale nelle prossimità dello svincolo Apricena-Sannicando, in direzione Sannicando (sulla Sp 40). Ad avere la peggio è stato l'animale (90 chili). Il problema dei cinghiali costituisce un serio pericolo per la circolazione, i fatti parlano chiaro. Non più di un mese fa un imprenditore di Lesina perse la vita per un impatto violento con un cinghiale.

La strada a scorrimento veloce del Gargano, quella che porta dall'uscita dell'autostrada A14 di Poggio Imperiale fin nella parte alta del promontorio, ormai è diventata pericolosissima per via della presenza di grossi cinghiali che attraversano la strada di solito percorsa a velocità sostenuta da parte degli automobilisti. Diversi i decessi di automobilisti causati proprio dall'impatto con gli animali. Anche ieri l'ennesimo incidente, ma questa volta senza conseguenza per l'automobilista.

