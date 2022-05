Ospedale Monopoli-Fasano, sui ritardi e gli aumenti indaga la Corte dei Conti

Ora anche la Corte dei Conti vuol veder chiaro sui ritardi (almeno un anno e mezzo) e sui costi (circa 9 milioni in più) per la realizzazione del nuovo ospedale fra Monopoli e Fasano, a cavallo fra le province di Bari e Brindisi. Su richiesta degli stessi magistrati contabili, l'Asl di Bari ha inviato, la documentazione necessaria. La notizia è emersa durante le audizioni in I commissione del Consiglio regionale pugliese sullo stato dei lavori dei nuovi ospedali che sorgeranno in Puglia. Per l'ospedale Monopoli-Fasano, la cui fine dei lavori è ora prevista per il 25 aprile 2023, resta anche il problema della presenza media di maestranze al giorno, per cui è stato chiesto l'incremento per arrivare a 160 unità lavorative, a fronte delle 135 in servizio ora. Il Responsabile unico del procedimento oggi ha precisato che l'andamento dei lavori è monitorato, ma il presidente della commissione, Fabiano Amati (Pd) è stato durissimo: “Ciò che più inquieta nella vicenda di questo ospedale riguarda una parte del cronoprogramma e due delibere del Collegio Consultivo Tecnico, almeno sulla base delle informazioni giunte dalla Asl e dalla Direzione lavori”. Secondo Amati sarebbero tutte ingiustificate o non dovute.

