Ex Ilva, Usb Puglia: no a risorse per produzione, sì a bonifiche

"Siamo nettamente contrari allo spostamento dei 150 milioni di euro dall'attività di bonifica alla produzione". È quanto ribadisce Franco Rizzo, coordinatore provinciale del sindacato Usb di Taranto alla vigilia della discussione in Senato del decreto Energia in cui c'è il provvedimento relativo ai fondi che per il sindacalista "devono assolutamente essere disponibili per dare una importante spinta alle operazioni di bonifica del territorio jonico e al tempo stesso, permettere di portare a compimento il progetto che mira a reimpiegare gli ex Ilva in amministrazione straordinaria in queste attività".

Per Rizzo è "assurdo destinare i 150 milioni a una fabbrica che è al collasso grazie anche a scelte inopportune da parte della gestione manageriale". Se le risorse dovessero essere assegnate alla produzione si tratterebbe "dell'ennesima decisione sbagliata, di cui a farne le spese sarebbero come sempre i cittadini, privati degli interventi atti a bonificare le zone compromesse e i lavoratori", conclude Rizzo.

