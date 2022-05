In Puglia si registrano 2.085 nuovi casi di Covid, su 15.066 test, e otto decessi. Attualmente sono 101.626 le persone positive. Sono 530 si pazienti ricoverati in area non critica e 26 quelli in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 1.071.518 a fronte di 10.587.630 test eseguiti, 961.599 sono le persone guarite e 8.293 quelle decedute.

© Riproduzione riservata