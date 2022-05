Auto ribaltata nella zona industriale di Nardò, grave una donna

Auto capovolta nella zona industriale di Nardò: grave in ospedale una donna di 82 anni. Una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta nella tarda serata di ieri a Nardò, nei pressi della zona industriale, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Fiat 600. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato l’autovettura capovolta e al suo interno una donna in gravi condizioni. I pompieri hanno provveduto a estrarre la conducente dalle lamiere, affidandola alle cure del personale del 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell'intera strada.

