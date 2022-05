Alla deriva su una barca a vela, 47 migranti salvati e scortati in porto a Gallipoli

Un nuovo sbarco di migranti si è verificato questa notte sulle coste del Salento: sono in tutto 47 le persone messe in salvo dai militari della Guardia di finanza. Dopo una lunga traversata, nel cuore della notte una barca a vela è stata avvistata al largo di Porto Selvaggio dai militari della Guardia di Finanza che perlustravano la costa. Attorno alle 3 i militari sono intervenuti ed hanno scortato la barca fino al porto di Gallipoli, dove alle prime luci dell'alba i migranti sono stati fatti scendere, scaldati e rifocillati. I migranti hanno riferito ai soccorritori di provenire dall'Asia, in particolare hanno detto di essere iraniani, iracheni e afghani. Sono in corso verifiche. Tra di loro anche donne e bambini. Nei giorni scorsi si è verificato un altro sbarco a Leuca.

