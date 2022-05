Trani, il furto in pescheria sta diventando... di moda: secondo in poche settimane

Ennesimo furto in pescheria, il secondo consecutivo a Trani. Fra le 3 e la 4 ignoti hanno scassinato la saracinesca della rivendita di pescato in corso Manzoni e si sono impossessati di una parte, ancora quantificare, dei prodotti ittici presenti all'interno del locale prima di darsi precipitosamente alla fuga poiché si era attivato il sistema di allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Come detto, si tratta del secondo furto consecutivo ai danni di una pescheria, poiché soltanto poco più di una settimana fa ne era stato messo a segno un altro in via Superga.

Ed aumentano soprattutto i reati predatori ai danni delle attività alimentari, poiché negli ultimi mesi si sono registrati furti di prosciutti, dolci e latticini.

