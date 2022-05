Castel del Monte, ragazzino tenta di sfuggire a un cane e cade. In codice rosso ad Andria

È caduto da un muretto alto circa 3 metri mentre provava a fuggire da un cane randagio che lo stava inseguendo nei pressi di Castel del Monte. Un ragazzino originario di Rutigliano, in provincia di Bari, giunto con la sua famiglia al maniero federiciano per la domenica di festa, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Andria a causa delle ferite riportate. L'incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione l'ambulanza del 118 sarebbe giunta dopo molti minuti. Il presidio di primo soccorso del 118, che viene attuato durante il periodo estivo da parte della Asl, non è infatti ancora attivo.

Il ragazzo è sottoposto da una serie di accertamenti da parte del personale della Neurologia e Radiologia del "Bonomo", ma non è in pericolo di vita.

