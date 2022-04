Trasporti, Grimaldi potenzia collegamenti con il porto di Bari

Il porto di Bari potenzia significativamente la propria rete di collegamenti Ro-Ro con una nuova nave del Gruppo Grimaldi che servira' la tratta Venezia-Bari-Patrasso. Da mercoledi' 4 maggio - spiega una nota di Grimaldi - alle due unita' gia' operative, Eurocargo Alexandria ed Eurocargo Genova, si affianchera' la Eurocargo Cagliari che, come le altre, batte bandiera italiana. La Eurocargo Cagliari ha una capacita' di trasporto di 3.850 metri lineari (ossia 250 trailer); come le due navi gia' impiegate sul servizio, e' dotata di sistemi di depurazione dei gas di scarico per l'abbattimento delle emissioni di zolfo e particolato.

"Oltre a togliere dalle strade del Paese ben 250 trailer, decongestionando quindi la viabilita' e producendo benefici in termini di prevenzione degli incidenti, il collegamento contribuisce a ridurre l'inquinamento prodotto dal trasporto su gomma, aumentando esponenzialmente la capacita' di trasporto dei rotabili dal porto di Bari", commenta il presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi. "Le ricadute su tutto il comparto economico del territorio - aggiunge - saranno rilevanti. L'investimento da parte di Grimaldi, infatti, si incardina e integra i servizi della ZES interregionale Adriatica, valorizzando il legame strategico tra industria, logistica e porti".

