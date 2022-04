Trani, 16 nuovi istruttori amministrativi al Comune

Secondo concorso sarebbero dovuti essere 7, ed invece ieri sono entrati in servizio ben 16, nuovi dipendenti comunali, e segnatamente istruttori amministrativi. Tutto questo grazie al pensionamento di molti ed alle disponibilità di bilancio che hanno permesso, in tempi brevissimi, di aumentare la platea dei nuovi dipendenti sulla base dell’ultimo piano della pianta organica di Palazzo di città. Martedì scorso, inoltre sono stati immessi in ruolo i 5 nuovi dipendenti comunali della categoria D, per altrettanti posti previsti nel profilo di direttore amministrativo.

Complessivamente, dunque, 21 nuovi dipendenti in una sola settimana, oltre 4 nuovi vigili, 4 istruttori contabili, 3 assistenti sociali ed 1 programmatore, tutti già assunti nei mesi scorsi, per un totale di 33 nuovi volti che integrano e ringiovaniscono la pianta organica.

