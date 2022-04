Ennesimo tentato furto di auto a Trani a due passi dai luoghi della movida

Ennesimo tentato furto di una vettura questa notte a Trani, in via Calatafimi, a breve distanza dai luoghi della movida, Forse è proprio per questo che i ladri, magari visti o disturbati da passanti, non hanno fatto in tempo a completare l'atto predatorio e sono fuggiti via dopo avere comunque infranto il vetro del finestrino del conducente.

L'auto è di una donna che, insieme con il suo fidanzato, aveva trascorso la serata proprio in uno dei locali del vicinissimo porto: al ritorno la scoperta, a metà strada fra l'amara sorpresa del danno e la consolazione, non da poco, dell'auto comunque al proprio posto e funzionante, se paragonata con i tanti furti nel frattempo portati a termine. Il tentato furto è stato denunciato ai carabinieri.

