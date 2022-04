Ritrovate 15 auto cannibalizzate e incendiate nei pressi di Foggia

Durante il servizio di controllo del territorio degli ispettori ambientali territoriali dell'associazione di volontariato della Civilis, sono state trovate 15 auto nuove rubate, ma cannibalizzate e incendiate, 12 a Carapelle e 3 a Cerignola. "La stessa zona - hanno dichiarato gli agenti della Civilis - era stata ripulita poco tempo fa su nostra segnalazione ai Carabinieri e con l’Aci, che a rimosso centinaia di carcasse".

In effetti solo poco tempo, fa sempre nello stesso posto, furono ritrovate decine di automobili nelle campagne tra Cerignola, Stornara e Stornarella dove erano state rinvenute circa 200 carcasse di auto rubate, cannibalizzate e date alle fiamme con l'intento di eliminare ogni prova. Veicoli provenienti non solo dalla Capitanata, ma anche dall'Abruzzo, dal Molise e dalle Marche. Le auto rubate, dopo essere state spogliate (i pezzi vengono immessi sul mercato nero), erano state date alle fiamme. Centinaia di mezzi che oltretutto inquinano i terreni e le falde acquifere utilizzati per l'agricoltura. Allora la stessa associazione della Civilis rimarcò. "E' strano che nessuno abbia notato le carcasse o visto nulla, nonostante il sicuro viavai di mezzi utilizzati per il loro trasporto".

