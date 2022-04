Due furti sono stati segnalati nelle scorse ore a Lecce ai danni di altrettanti esercizi pubblici. Si tratta, in particolare, del bar Biffi, in via Colonnello Costadura, e del bar Pause, in via Aldo Moro, nel centro cittadino. Non si conosce, al momento, l'entità dei danni. Su entrambi gli episodi sono in corso indagini da parte della polizia.

