Trani, la raccolta differenziata "macchia" un'importante ricorrenza

Ieri a Trani ricorreva il 79esimo anniversario del bombardamento angloamericano sul porto che il 27 aprile 1943 determinò la morte di 35 persone.

Nel luogo in cui cadde una bomba c'è una lapide che ricorda quel tragico evento e ai suoi piedi, come ogni anno, in una cerimonia tenutasi il 25 aprile, è stata posta una corona di alloro.

Ieri, proprio nel giorno dell'anniversario, a fianco della corona sono comparsi carrellati della raccolta differenziata, esposti dalle attività della ristorazione della zona in netto anticipo rispetto all'orario consentito e compiendo un vero e proprio oltraggio alla memoria di quelle 35 vittime.

Sul posto si è poi recata la Polizia locale.

