Sanità, la Asl Bari assume 127 infermieri. Quattro medici al Ps di Monopoli

La ASL Bari assume gli infermieri vincitori del Concorso unico regionale. La firma del contratto a tempo indeterminato, per i 127 infermieri che hanno optato per la ASL Bari, si terrà domani mattina nell’auditorium “Arcobaleno” dell’ex CTO (Lungomare Starita, 6 Bari), sede della Direzione generale dell’azienda sanitaria.

Ma queste non sono le uniche assunzioni in sanità. Da lunedì, infatti, prenderanno servizio 4 medici che si aggiungeranno ai colleghi che operano nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Monopoli. A darne notizia è il consigliere regionale del Gruppo Con, Stefano Lacatena, in seguito ad un incontro con il vice capo di gabinetto della Regione, Domenico De Santis e il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedolce. "Finalmente, quindi, una buona notizia - ha commentato Lacatena - un primo e importante passo per il potenziamento dei servizi erogati dalla struttura. Su questo binario mi concentrerò con particolare attenzione: a breve aprirà i battenti il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano ed il “San Giacomo”, ancor più in quest’ottica, sarà fondamentale per integrare e rafforzare l’offerta sanitaria del territorio. Abbiamo intrapreso la strada giusta”.

