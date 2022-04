Foggia, ancora un incidente: ragazzo in ospedale in prognosi riservata

Altro incidente stradale in pochi giorni a Foggia tra un'auto e un ciclomotore. L'ultimo in ordine di tempo in Corso Garibaldi. Ad avere la peggio il guidatore dello scooter che per via dello scontro con una Peugeot, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo a bordo di un'ambulanza del 118 intervenuta sul posto insieme a due pattuglie della polizia locale.

Uno, due, tre incidenti al giorno. Spesso colpa di chi non rispetta le regole. Con quello di ieri diventano tre brutti incidenti nel capoluogo. L'altro giorno addirittura nel giro di 50 metri due incidenti. Scontro tra un’auto e una moto finita sotto una macchina. Un 24enne foggiano è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso.

Sottoposto a quattro operazioni alle gambe, invece, il giovane coinvolto nell’incidente avvenuto all’incrocio tra viale Michelangelo e viale Di Vittorio. Ha riportato diverse fratture e si trova in coma farmacologico, la prognosi è riservata.

Una ciclista è stata investita al Quartiere Ferrovia a Foggia. L’incidente è avvenuto in viale Manfredi, angolo via Gorizia. La donna stava percorrendo la pista ciclabile quando è stata travolta da una Hyundai Atos. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso. È intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso. I sanitari del 118 hanno medicato la donna sul posto.

