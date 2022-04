Coronavirus, contagi raddoppiati in Puglia: 8.030. Le vittime sono 24

Sono 24 le persone morte nelle ultime 24 ore in Puglia per coronavirus mentre sono 8.030 (oltre il doppio rispetto a ieri) i nuovi casi di contagi, il 21,3% dei 37.593 test giornalieri registrati (ieri l’incidenza era al 16% e i morti erano stati 4).

Delle 105.409 persone attualmente positive, 568 sono ricoverate in area non critica (ieri 580) e 28 in terapia intensiva, una in meno di ieri.

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari, 2.915; Taranto, 1.336; Lecce, 1.370; Foggia, 959; Brindisi, 838; Bat, 498; i residenti fuori regione sono 91 e provenienti da province in definizione, 23.

