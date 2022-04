Trani, vandali nel campo da basket: danni al canestro

È desolante quello che è accaduto nella notte a Trani, nel campetto di pallacanestro di via Pugliese, nel quale ignoti sono penetrati spezzando il sostegno che collega l'anello al tabellone e rendendo dunque impossibile per chiunque utilizzare la struttura per il gioco del basket.

Alcuni anni fa quel campo era stato recuperato e valorizzato grazie a un torneo organizzato da alcune associazioni. Oggi, mentre al suo fianco è sorto l'ennesimo, nuovo grande palazzo, il campo è stato nuovamente vandalizzato fra le proteste e gli appelli social dei ragazzi che lo frequentano: «Per favore, non fate morire lo sport, quello vero, quello dei campetti per strada».

