Questura di Foggia, in arrivo 32 nuovi agenti di Polizia

In arrivo nuovi agenti alla Questura di Foggia. Per la precisione saranno 32 quelli destinati al capoluogo di Capitanata. Lo ha annunciato il sottosegretario al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni. "E' un potenziamento significativo - ha dichiarato il sottosegretario -, importante per la tutela della sicurezza dei cittadini. Certamente il rafforzamento degli organici è la prima necessità espressa dai sindacati di Polizia e dalla politica: avvertiamo tutti la medesima esigenza di rafforzare la risposta di sicurezza e di legalità offerta dallo Stato".

© Riproduzione riservata