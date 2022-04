Lecce, la Fontana dell'Armonia ricoperta... di schiuma

Schiuma bianca. Non se ne capisce ancora la provenienza ma quel che è certo è che ricopre la fontana dell'Armonia a Lecce. Il monumento in viale Gugliemo Marconi, nelle prossimità del castello di Carlo V, si è ritrovato imbiancato da una sostanza di cui si sta cercando di comprenderne la causa. La vasca, infatti, è immersa in questa schiuma che ricopre l'acqua. Dal Comune stanno valutando le origini di questa sostanza. La fontana in pietra di Trani e bronzo, è opera dello scultore leccese Antonio Mazzotta che volle simboleggiare l'armonia delle acque che dissetano gli abitanti della Puglia.

