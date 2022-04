Incidenti nel Foggiano: carambola di tre auto sullo scorrimento veloce del Gargano

Il primo incidente è successo lungo la Strada a Scorrimento Veloce 693 del Gargano, all’altezza dell’uscita per Carpino. Tre le auto coinvolte: una Fiat Bravo, una Golf 4 e un’Opel. Pare che l'incidente sia avvenuto per un sorpasso azzardato di una delle tre macchine. Prontamente sul posto sono intervenute due autoambulanze del 118: i conducenti, fortunatamente nonostante lo spettacolare impatto, stanno tutti bene.

Un altro incidente si è verificato Sp 53 in agro di Marina di Lesina, nei pressi del casello di Poggio Imperiale. Non dovrebbe essere in pericolo di vita la donna alla guida dell'autovettura finita fuori strada e ribaltandosi sul tetto. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, una di Lesina e due del Sio, squadra intervento operativo Roma. La donna è stata trasportata al pronto soccorso.

