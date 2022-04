Incendio a un'auto a Lecce, il proprietario stava travasando del carburante da un contenitore

Un'auto completamente avvolta dalle fiamme, tanta paura e, fortunatamente, solo il mezzo distrutto ma nessuna conseguenza alle persone. Ieri, alle ore 21.30 circa, i vigili del fuoco di Lecce sono intervenuti nel Comune di Martano, in via Otranto, per un incendio a un'auto marca Seat. Secondo quanto ricostruito, l'incendio è avvenuto mentre il proprietario travasava carburante da un contenitore di fortuna. L’intervento del vigili del fuoco è stato risolutivo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona delle operazioni. Le fiamme hanno interessato anche un palo Enel per il quale è stato necessario l’intervento degli operai stessa azienda. Sul posto anche personale del 118 in quanto il proprietario, C.G. classe 1971, ha avuto un lieve malore. I vigili del fuoco hanno stabilito la natura accidentale dell’origine del rogo.

