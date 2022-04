Coronavirus in Puglia, 3.036 nuovi positivi e 4 decessi

Oggi in Puglia si registrano 3.036 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 18.606 test (incidenza del 16,31%, in calo rispetto al 19% di ieri) e 4 morti.

I nuovi casi sono così distribuiti: 1.100 in provincia di Bari, 216 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 322 in quella di Brindisi, 412 nel Foggiano, 573 nel Leccese, 372 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate.

Dei 105.756 attualmente positivi in Puglia, 580 sono ricoverati in area non critica (ieri 587) e 29 in terapia intensiva (ieri 31).

