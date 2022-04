Cerignola, esce fuori strada con l'auto: perde la vita una ragazza di 25 anni

È accaduto la notte scorsa su via Cerignola in una strada non illuminata in uscita da San Ferdinando. La ragazza, classe 1997, di Cerignola, è morta sul colpo dopo che la sua vettura è uscita fuori strada.

Secondo quanto appreso dagli inquirenti non sarebbe ancora chiara la dinamica. Escluso intanto il coinvolgimento di altri veicoli. Si tratta di Rossella Cucchiarale, di 25 anni. Numerosi messaggi di cordoglio da parte di amici e conoscenti.

Ha espresso vicinanza alla famiglia anche il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito: "È davvero una notizia straziante, ancora una giovane vita spezzata su strada alle porte della nostra città: è impensabile perdere la vita a soli 25 anni".

Ulteriori accertamenti serviranno per capire la dinamica e le cause dell’incidente.

