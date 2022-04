Blitz antidroga a Brindisi: 6 persone in carcere e 2 ai domiciliari

Otto arresti sono stati effettuati all’alba di oggi dai carabinieri della compagnia di Brindisi nell’ambito di un’operazione antidroga. Gli indagati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti nel Comune di San Pietro Vernotico. Sei persone sono ristrette in carcere. Le altre due ai domiciliari. Vi sono poi due soggetti sottoposti a obbligo di dimora.

Le indagini sono state condotte dai militari della stazione di San Pietro Vernotico, in sinergia con i colleghi della compagnia di Brindisi a partire da un sequestro di droga e armi effettuato a giugno 2020 nella zona 167 di San Pietro Vernotico.

