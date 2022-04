Trani, vandali distruggono un'altalena della villa comunale

Nel parco giochi della villa comunale di Trani il vero gioco non è utilizzare le giostrine da parte dei piccoli, ma distruggerle per mano dei grandi.

E così, stamani, la scoperta di un'altalena distrutta con i pezzi gettati sulla sottostante spiaggia ciottolosa adiacente il molo sant'Antonio.

Non è la prima volta che ci si trova in presenza di gesti di questo tipo, favoriti dalla mancanza totale di controlli in quei giardini pubblici cittadini che tanti anni fa avevano dei sorveglianti ed oggi, invece, sono unicamente affidati al buon senso di chi li frequenta anche nell'assenza di un servizio di videosorveglianza.

A farne le spese, ancora una volta, i più piccoli che non potranno divertirsi su una delle principali attrazioni di quello spazio ludico.

© Riproduzione riservata