Trani, gli utenti si preparano alla mazzata: più care le prossime bollette a causa... dei rifiuti

La prossima bolletta condominiale di molti cittadini di Trani potrebbe essere più cara del solito. Infatti, a ciascuno di loro toccherà pagare la quota parte delle multe che ieri gli agenti della Polizia locale hanno elevato agli amministratori per avere trovato in strada già dal mattino i carrellati della raccolta differenziata, in parte già pieni di rifiuti.

Molti degli amministratori si rivolgono a imprese che, contestualmente, portano via i carrellati della frazione appena ritirata da Amiu e collocano quelli della raccolta successiva.

La domenica, però, non c'è alcuna raccolta per le utenze domestiche e allora ci si trova in presenza di questo corto circuito che la Polizia locale ha sanzionato con i quattro suoi agenti del settore ambientale.

Amiu, da parte sua, ha fatto sapere di non avere mancato alcuna presa il giorno precedente e che, dunque, Il problema è esclusivamente dei condomini e delle rispettive imprese incaricate.

