Taranto, atto vandalico contro il comitato dei candidati sindaco Musillo e Melucci

Atti vandalici nel pomeriggio contro la sede del comitato elettorale del candidato sindaco a Taranto, Walter Musillo, a capo della coalizione "La Grande Alleanza per Taranto", sostenuta dal centrodestra e da pezzi del centrosinistra Secondo quanto dichiarato dallo stesso esponente politico (con un passato da segretario cittadino del PD), a imbrattare con vernice rossa la vetrina del locale sarebbero stati alcuni manifestanti che partecipavano ad un corteo in occasione del 25 aprile. "E' accaduta - ha detto - una cosa bruttissima: è passata una manifestazione che, da quel che sapevo, doveva sostenere le ragioni della libertà, ma questa è una libertà a senso unico. C'è la libertà di manifestare ma poi non c'è la libertà di avere un comitato elettorale."

Dura la reazione del coordinatore regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis: “Sembra paradossale, ma proprio nel giorno in cui festeggiamo la libertà ritrovata del nostro Paese, qualcuno ha pensato di compiere atti vandalici contro il comitato del candidato sindaco di Taranto del centrodestra, Walter Musillo. Vetrine e marciapiede antistante imbrattati di vernice rossa: il gesto è stato commesso proprio durante la manifestazione per il 25 aprile. Qualcuno che, quindi, sventolava la bandiera della libertà ha al tempo stesso ritenuto che non fosse un valore collettivo da riconoscere a tutti. Di questo grave episodio interesserò certamente il prefetto di Taranto”.

Sempre lo stesso gruppo di persone, una cinquantina di "antagonisti", avrebbe lanciato palloncini con vernice rossa contro il comitato dell'altro candidato sindaco di centrosinistra, Rinaldo Melucci. Lo stesso ex primo cittadino ha pubblicato un post con una foto che mostra il comitato imbrattato. “La libertà che celebriamo oggi merita gesti migliori di questo – ha scritto su Facebook – la violenza non è mai la soluzione”.

