Strade e buche, nel Foggiano arrivano 10 milioni di euro

Ulteriori 10 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade provinciali dell’Alto e Basso Tavoliere. L’ammodernamento e la messa in sicurezza delle provinciali che collegano Lucera alla Frazione di San Giusto, e Biccari alla contrada rurale di Santa Maria in Vulgano. I lavori inizieranno a maggio.

Lo ha detto il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, che con il consigliere regionale Antonio Tutolo e il presidente di Confagricoltura, Filippo Schiavone, si è recato nel distretto rurale tra Biccari e Lucera dove ha incontrato gli agricoltori della zona. “Siamo stanchi di aspettare - hanno detto -, la viabilità qui fa pena, non è mai venuto nessuno a rendersi conto del disastro delle strade. Lei è il primo presidente. Speriamo bene”.

