Detenuto suicida nel carcere di Foggia. Ennesima tragedia dietro le sbarre

Era in carcere a Foggia da circa 7 mesi il detenuto di origini lucane (P.S., classe ’86) e si è tolto la vita impiccandosi con una rudimentale corda ricavata dai lacci delle scarpe. Stando alla ricostruzione, il ragazzo, che avrebbe terminato la pena tra due mesi, avrebbe appeso la corda alla finestra della stanza del bagno, dopo aver aspettato che gli altri compagni uscissero per l’ora d’aria.

“Purtroppo l’agente di servizio nella sezione nulla ha potuto – dichiarano dal Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria – nonostante sia intervenuto con prontezza e coraggio. Da oggi il detenuto in questione, che sembra avesse problemi psichiatrici, è entrato a far parte della fredda statistica dei suicidi in carcere che peraltro non interessa più a nessuno. Negli ultimi mesi sono decine gli interventi dei poliziotti penitenziari di Foggia mirati a salvare chi, per motivi diversi, aveva deciso di togliersi la vita”.

