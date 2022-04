Veglie, si allontana da casa e la famiglia lancia l'allarme, giovane ritrovato morto nei campi

Si era allontanato dalla sua casa di Veglie senza dare più notizie. I genitori, allarmati, avevano chiesto aiuto alle forze dell'ordine per ritrovarlo. Purtroppo il ragazzo è stato ritrovato, ma era ormai privo di vita in una campagna in località "Cavoti" a Veglie. Con ogni probabilità si tratta di un suicidio. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio: le ricerche del giovane, che da diverse ore era scomparso da casa non hanno dato l'esito sperato. Purtroppo il giovane è stato ritrovato in una campagna a Veglie, in località "Cavoti", dai vigili del fuoco che stavano perlustrando il circondario. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio. Il peggiore degli scenari possibili si è dunque materializzato per la famiglia del giovane. Sul posto sono giunti i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo del ragazzo è stato trasportato nella camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce per un esame esterno da parte del medico legale. Solo dopo potrà essere restituito alla famiglia per i funerali.

© Riproduzione riservata