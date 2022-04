Tegola sul Foggia Calcio: dovrà risarcire due ex calciatori per quasi 60 mila euro

Il Foggia Calcio 1920 è stato condannato a risarcire gli ex giocatori Cristian Anelli e Federico Gentile, attualmente in forza al Seregno. Lo ha stabilito la Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti. In particolare, a seguito dei ricorsi presentati dai due calciatori, la società sportiva è chiamata a risarcire Cristian Anelli di 15.032 euro per la stagione sportiva 2019/2020 e di 6.125 euro per la stagione 2020/2021 per un totale di 21.152 euro, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Ancora, la società rossonera è stata condannata, su accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Federico Gentile, al pagamento di 26.176 euro, per la stagione sportiva 2019/2020 e di 10.565 euro per la stagione 2020/2021 per un totale di 36.742 euro. Le somme da erogare sono inferiori a quelle richieste dai due calciatori, in quanto non è stata riconosciuta dalla Commissione l’intera richiesta.

