"Erotika" in chiesa, l'evento di Bisceglie solleva un vespaio di polemiche

È bastato il semplice nome dell'evento - Erotika - per scatenare un vespaio di polemiche a Bisceglie. E così gli organizzatori dell'associazione Urca, pur di non urtare la sensibilità di parte della cittadinanza, lo hanno spostato dalla chiesa sconsacrata di Santa Margherita a Palazzo Tupputi.

La comunità biscegliese si era divisa fra chi sosteneva che l'ex chiesa non fosse il luogo più adatto per la kermesse e chi, invece, era piacevolmente stupito del fatto che la si fosse scelta come metafora di dualismo fra sacro e profano.

Gli organizzatori, di comune accordo con l'amministrazione comunale, hanno però deciso di spostare la rassegna nel vicino stabile storico: Erotika, quindi, avrà luogo a Palazzo Tupputi da oggi, sabato 23, fino a lunedì 25 aprile con gli stessi contenuti previsti nell'altro luogo.

«Resta incredibile il fatto - commentano gli organizzatori - che ancora oggi, nel 2022, si debba chiarire in occasioni di questo tipo ciò che conta sia il contenuto e non il contenitore, ed in nessun caso l'evento avrà materiale pornografico al suo interno».

