Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con un'autogru, per recuperare un trattore finito in una scarpata nelle campagne di contrada San Donato a Cisternino. L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 23 aprile. Da quanto si apprende il conducente è stato soccorso da alcuni passanti e portato in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Ostuni.

