Turismo, +30% per il Gargano nel 2022. "Prenotazioni boom, stagione record"

I dati sulle prenotazioni del Consorzio Operatori Turistici "Gargano Ok", sarà pienone fino a settembre. Tantissime le conferme, molti nuovi arrivi, prevalgono gli italiani: lombardi, veneti ed emiliani sul podio. Nel 2021 sul Gargano 3.865.608 presenze: Vieste regina, poi Peschici, Rodi, San Giovanni Rotondo, Mattinata e Vico. Nel 2022 l’area garganica destinata a superare 4 milioni di presenze, il risultato migliore di sempre. Più 30%. Le prenotazioni per la stagione turistica 2022, nelle strutture del Gargano, vanno delineando in maniera netta e inequivoca un incremento preventivabile del 30% rispetto al 2021. E’ quanto rileva l’osservatorio statistico di “Gargano Ok” , il consorzio degli operatori turistici che unisce gestori di hotel, villaggi vacanze, lidi attrezzati e titolari di imprese di servizi turistici di tutta l’area garganica. Il dato riguarda tutte le principali località costiere del Gargano (Vieste, Peschici, Rodi, Mattinata, San Menaio e Lido del Sole), con numeri significativi però anche per l’area interna con particolare riguardo a Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo e Vico.

“Le prenotazioni vanno a gonfie vele”, ha dichiarato Bruno Zangardi, presidente del consorzio. “Da una parte, c’è una percentuale altissima di conferme da parte di chi è venuto lo scorso anno; dall’altra, stiamo registrando un incremento di turisti che verranno per la prima volta da queste parti. Le vacanze sul Gargano non subiranno rincari rilevanti, perché gli operatori turistici contano di gestire l’aumento dei loro costi di gestione proprio grazie all’incremento di presenze. In pratica, stiamo tutti cercando di venire incontro soprattutto alle tante famiglie che, dopo essere venute lo scorso anno e in quelli addietro, confermano la loro scelta tornando sul Gargano. Potrebbero esserci ritocchi ai listini non superiori al 5-10%”. Nel 2021, secondo il Report della Regione, complessivamente la Puglia ha totalizzato 13.875.537 presenze turistiche.

Da sola, la provincia di Foggia ne ha registrate 4.058.927 e, di queste, 3.865.608 sono state le presenze turistiche sul Gargano: Vieste, con 1.969.531 presenze è in assoluto la prima località turistica della Puglia; ma sono andate forte anche Peschici (628.788), Rodi Garganico (334.021), San Giovanni Rotondo (222.281), Mattinata (172.708) e Vico del Gargano (140.106), più distanziate le Isole Tremiti (59.596), Lesina (57.319), Cagnano (55.149) e Monte Sant’Angelo (53.659). Naturalmente, i dati censiscono esclusivamente i turisti accolti nelle strutture turistiche

