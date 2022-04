San Marco in Lamis, rapinano due rappresentanti di gioielli per un valore di 100 mila euro

E' successo a San Marco in Lamins, sul Gargano in provincia di Foggia. Una rapina a due rappresentanti di gioielli, uno originario della Bat e l’altro della provincia di Alessandria. Dalle prime ricostruzioni pare che i due fossero a piedi e dopo aver incontrato alcuni clienti, stavano percorrendo via Lapiscopia quando sono stati avvicinati da uno o più rapinatori con il viso coperto.

Sempre secondo le prime ricostruzioni i malviventi, pare sotto la minaccia di un’arma, si sono fatto consegnare lo zaino di uno dei due rappresentanti contenente i monili in oro. Gli stessi sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce con il bottino. Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di individuare l’autore della rapina anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.

