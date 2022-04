Puglia, il presidente della Regione Emiliano a giudizio per diffamazione

Aveva detto durante una trasmissione tv di Rete4 che il leader della Lega, Matteo Salvini, era stato invitato a Bari da "un circolo politico che noi chiamiamo i circoli della birra, circoli anche abbastanza equivoci nelle relazioni con la criminalità organizzata e quindi secondo me ha commesso una imprudenza". Per quelle parole il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dovrà ora presentarsi il prossimo 22 settembre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Bari. Il decreto di citazione a giudizio per l'ipotesi di diffamazione è stato notificato lo scorso 13 dicembre ma la notizia si è diffusa solo in queste ore.

I fatti si riferiscono al 13 settembre del 2018, quando Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, venne in visita a Bari, invitato dal segretario del movimento politico "Riprendiamoci il Futuro" Luigi Cipriani. Salvini tenne un affollato comizio davanti alla sede dello stesso movimento, al quartiere Libertà.

Secondo il sostituto procuratore, Marcello Quarta, Emiliano (difeso dall'avvocato Gaetano Sasanelli), avrebbe insinuato negli spettatori/lettori l'esistenza di un legame fra Cipriani e la criminalità organizzata.

